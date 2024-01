Verkehrsunfallflucht auf der B9 Höhe Abfahrt Andernach-Eich (Baustellenbereich)

Am 12.01.2024, gegen 09:10 Uhr, kam es auf der B9 auf der Richtungsfahrbahn Bonn, kurz vor der Abfahrt Andernach Eich, auf Höhe der dortigen ED-Tankstelle, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das unfallverursachende Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dortigen Warnbaken einer Baustellenabsicherung. Die hierdurch entstandenen Trümmerteile schleuderten in den Gegenverkehr und beschädigten ein dort fahrendes Fahrzeug. Das Fahrzeug verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach melden.



