Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Peter-Häring-Halle in 56220 Urmitz/ Rhein, Kaltengerser Str.

Im Zeitraum vom 13.01.2024, 19:00 Uhr bis 14.01.2024, 14:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der o.g. Halle ein weißer Toyota Aygo durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

In der Halle fand eine Karnevalsveranstaltung statt.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Kontaktdaten: 02632 -9210 oder piandernach@polizei.rlp.de



