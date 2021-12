Bendorf

Verkehrsunfallflucht, Abfahrt A48 auf die B42 in Richtung Neuwied

Am 23.12.21, gegen ca. 13:40 Uhr, ergingen bei der Polizei Bendorf mehrere Mitteilungen durch Verkehrsteilnehmer über eine Eisenstange auf der B42 in Richtung Neuwied im Bereich der AS Bendorf/Süd.