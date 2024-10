Am Dienstag, 01.10.2024 ereignete sich gegen 13:15 Uhr auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Kärlich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Anzeige





Der PKW Fahrer eines schwarzen Golfs befuhr die B9 in Richtung Bonn und beabsichtigte die Ausfahrt Mülheim-Kärlich Industriegebiet abzufahren.

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens beabsichtigte ebenfalls die Abfahrt Mülheim-Kärlich Industriegebiet abzufahren und scherte vor dem Golf-Fahrer ein. Hierbei touchierte der Transporter den Golf. Es entstand Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der weiße Transporter in Richtung Mülheim-Kärlich



Zeugen oder Personen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell