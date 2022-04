53577 Neustadt (Wied),BAB 3, Km 47,000, FR FFM (ots) – Am Samstag, 09.04.2022, 13:00 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Kraftfahrzeug den mittleren der drei Fahrstreifen der Bundesautobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz und dem Autobahnparkplatz Pfaffenbach.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein PKW-Anhänger-Gespann auf dem rechten Fahrstreifen leicht seitlich nach hinten versetzt daneben.

Während diesen Überholvorgang streifte das in gleiche Richtung fahrende Fahrzeug das Pkw-Anhänger-Gespann. Um ein Abkommen von der Fahrbahn nach rechts zu verhindern, lenkte dieser gegen, übersteuerte sodann hierbei und geriet ins Schleudern. Während dieses Schleudervorganges kippte der Anhänger auf die rechte Seite um.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Hinweise vor, wodurch sich ein Tatverdacht gegen eine bestimmte Person begründen ließe. Die Schadenshöhe befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich.



Hinweise an die Polizeiautobahnstation Montabaur unter der Telefonnummer 02602/93270.



