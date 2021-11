Hierbei wurde ein geparkter silberner VW Polo an der liken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Andernach bittet um Hinweise unter Tel.: 02636-9210 oder per E-Mail unter piandernach@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

(ggf. Ansprechpartner einfügen)



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell