Am 17.11.2021 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr kam es in Weißenthurm, Im Freundsborn 8, auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher stieß mit seinem vermutlich blauen Fahrzeug gegen einen geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02632/9210 an die Polizeiinspektion Andernach zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



