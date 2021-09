In der Zeit von Montag, 30.08.2021, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 01.09.2021, 12:30 Uhr, kam es in der Sayner Straße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein Verkehrsteilnehmer streifte beim Befahren der Sayner Straße in Richtung Hauptstraße, B413, einen am rechten Straßenrand geparkten PKW.

Der Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Das Unfallfahrzeug ist vermutlich im Frontbereich an der rechten Seite beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.



