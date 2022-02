Rheinböllen

Verkehrsunfallflucht, 1 Person leicht verletzt

Am Freitag, 04.02.2022, gegen 13.55 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße 17 in Rheinböllen (medizinisches Versorgungszentrum) zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.