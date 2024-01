Verkehrsunfall, vier Personen verletzt

Am 03.01.2024, gegen 14.10 Uhr, ereignete sich auf der A 602, Trier in Richtung Schweich, im Auffahrtsbereich vom Verteilerkreis Trier kommend ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Bei dem Zusammenstoß wurden vier Personen, teils schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die A 602 ist derzeit an der Unfallstelle voll gesperrt.

Die polizeiliche Unfallaufnahme dauert an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Schweich, Tel. 06502/91650 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



