Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 11.12.21, wurde der Polizei Koblenz gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Autohof „Am Rübenacher Wald“ gemeldet.



Ein Lkw-Fahrer hatte beim Rangieren einen geparkten Pkw beschädigt.

Aufgrund alkoholtypischer Ausfallerscheinungen beim Lkw-Fahrer wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 2 Promille ergab. Anschließend erfolgte die Blutentnahme in einem Koblenzer Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins.

Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde darüber hinaus noch eine Sicherheitsleistung von 600 Euro einbehalten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell