Am 10.11. um 15:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Sattelzugs die für Lkw gesperrte enge Römerstraße im Ortsteil Gondorf in Fahrtrichtung Maifeldstraße.

Dabei streifte er in einer Kurve mit der rechten Fahrzeugseite leicht die Wände zweier Wohnhäuser, es entstand Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Wie die hinzugerufene Polizeistreife feststellte, spielte bei dem Unfallgeschehen neben den Ausmaßen des Fahrzeugs auch die erhebliche Alkoholisierung des Lkw-Fahrers eine Rolle. Infolgedessen wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch an der linken Fahrzeugseite fanden sich Schäden deren Herkunft noch nicht eindeutig feststeht. Daher die Bitte der Polizei an Bewohner der Römerstraße : Sollten Ihnen neue Schäden an ihrem Grundstück / Gebäude aufgefallen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Brodenbach, eventuell stammen diese von dem Verkehrsunfall. Polizeiwache Brodenbach 02605 98021510.



