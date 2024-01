Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, 1,78 Promille

Symbolbild Foto: dpa



Der 40-jährige PKW-Fahrer kam infolge von Alkoholeinfluss nach einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab, geriet zunächst in den Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und fuhr anschließend über eine Leitplanke.

Auf der Leitplanke kam der PKW schließlich zum Stehen.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt.

Die B327 war in Fahrtrichtung Pfaffenheck zeitweise vollgesperrt.



Beim Fahrer konnten durch anwesende Verkehrsteilnehmer und die Polizeibeamten Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden.

Daher wurde durch die Streife ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,78 Promille ergab.

Dem Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus, in welchem er auch medizinisch behandelt wurde, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.



Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.



