Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis mit seinem Pkw die L215 aus Richtung Mühlpfad kommend und wollte an der Einmündung zur B 327 nach links auf diese abbiegen.

Hierbei übersah er den auf der B327 fahrenden, bevorrechtigten Pkw VW eines 31-jährigen aus dem Westerwaldkreis. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Durch den Aufprall wurden beide, jeweils allein im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer, schwer, glücklicherweise aber nicht lebensgefährlich, verletzt.

Sie wurden mittels Hubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.



