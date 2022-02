Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

kommend in Fahrtrichtung Güls. Im Bereich der Kreuzung Winninger Str./Oberweiher befuhr die Fahrerin des Fahrzeugs die Abbiegespur zur Straße „Oberweiher“. Von dort überfuhr sie, aus noch ungeklärter Ursache geradeaus über eine Verkerhsinsel, die Richtungsfahrbahn „Oberweiher“ Richtung Raiffeisenstr., über eine weitere Verkehrsinsel, über die Richtungsfahrbahnen„Oberweiher“ Fahrtrichtung Kurt-Schumacherbrücke & Güls und kam quer in einer Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen. Der PKW wurde dabei ganzheitlich beschädigt. Fahrerin und Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Zur abschließenden Klärung der Unfallursache, sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls.



Hinweise bitte an



-Polizeidirektion Koblenz-

Polizeiinspektion Koblenz 2

Trierer Str. 175

56072 Koblenz

Telefon: 0261-103-2910

pikoblenz2.wache@polizei.rlp.de



