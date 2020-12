Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen

Am Dienstagnachmittag, um 17:30 Uhr, kam es in Bendorf zu einem Verkehrsunfall, der größere Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr hatte.

Der 52-jährige Fahrer eines Gliederzuges wollte über die B413 von Vallendar kommend in der Hauptstraße in Bendorf nach rechts in die Steinstraße abbiegen. Der Fahrer schätzte den Kurvenradius völlig falsch ein und kollidierte mit vier Pollern sowie den Fußgängerampeln auf beiden Seiten der Kreuzung. Eine der Ampeln verkeilte sich unter dem Zugfahrzeug, so dass dieser direkt hinter dem Kreuzungsbereich zum Stehen kam. Da in diesem Bereich der Verkehr hauptsächlich durch Einbahnstraßen geführt wird musste durch die Straßenmeisterei eine Umleitung eingerichtet und der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Die beschädigten Ampeln wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Bendorf abgeschnitten, damit der LKW die Kreuzung räumen konnte. Während dieser Arbeiten kam es zu einem internistischen Notfall bei einem Anwohner, der sich durch die Arbeiten sehr stark aufregte und zu einem Folgeunfall im Umleitungsbereich.



Der Sachschaden wurde auf ca. 25.000 EUR geschätzt, der Verkehr musste für ca. 1,5 Stunden umgeleitet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell