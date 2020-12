Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 10:00 Uhr

AM 22.08.2020, gegen 17:30 Uhr wollte der 59-jährige Fahrer eines Pkw Ford von der Straße Im Teichert nach links auf die B42 auffahren.

Dabei übersah er einen bevorrechtigten Pkw Seat, der aus Richtung Glockenberg Tunnel in Richtung Ehrenbreitstein fuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich und infolge dessen wurde der PKW des Verursachers dann noch mit dem Frontbereich gegen die dort befindliche Lichtzeichenanlage geschoben. Von den im Fahrzeug des Verursachers befindlichen Insassen wurden, incl. des Fahrers, insgesamt drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 36-jährige Unfallgegen wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.



