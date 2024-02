Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 49

Am Samstag, den 10.02.2024, gegen 11.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Lahnstein ein Verkehrsunfall mit verletzter Person gemeldet.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild



Der beteiligte PKW befuhr die B 49 von Montabaur Richtung Koblenz und kollidierte im Bereich hinter der Auffahrt Horchheimer Höhe mit der rechten Schutzplanke. Nach einer Drehung kam es zu einer weiteren Kollision mit der Schutzplanke.

Die Fahrerin wurde nach erster Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Durch die erheblichen Verschmutzungen der Fahrbahn infolge ausgetretener Betriebsstoffe und Fahrzeugteilen konnte der Verkehr nur einspurig weitegeführt werden, zeitweise musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Der beteiligte PKW wurde abgeschleppt. Die Reinigung der Fahrbahn dauert aktuell noch an.

Die Polizei Lahnstein bitte aktuell von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



