Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, den 21.06.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person vor der Bendorfer Brücke auf der BAB 48, in Fahrtrichtung Dreieck Dernbach.

Ein PKW befuhr die Anschlussstelle Koblenz Nord in Richtung Dreieck Dernbach. Ein LKW-Fahrer, der die BAB 48 aus Richtung Trier befuhr, übersah den PKW beim Fahrstreifenwechsel nach rechts, so dass es zu einer Kollision kam. Der PKW-Fahrer wurde hierbei verletzt. Das Fahrzeug kam auf zwei Fahrstreifen zum Stehen, so dass diese für die Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Der Verkehr konnte jedoch über den linken Fahrstreifen abfließen.



