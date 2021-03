Boppard-Weiler

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag Mittag kam es auf der K117 zwischen den Ortslagen Fleckertshöhe und Weiler zu einem Verkehrsunfall eines PKW, der vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn alleinbeteiligt abkam und in ein angrenzendes Waldstück geriet.