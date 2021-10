Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin, der Unfallverursacher flüchtet

Am 25.10.2021 ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Lahnstein.

Eine Motorradfahrerin wollte von der Kölner Straße nach rechts in die C-S-Schmidt-Straße einbiegen. Dabei kam ihr ein PKW auf der falschen Straßenseite entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, wich sie nach rechts aus. Dabei stürzte die Motorradfahrerin und zog sich mehrere Prellungen zu. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Es dürfte sich um einen dunklen SUV handeln.



Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der bislang unbekannte Ersthelfer, welcher hinter dem Unfallflüchtigen fuhr, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



