Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin – Zeugen gesucht !

Am Mittwoch, den 16.02.2022 gegen kurz nach 12 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Schillerring in Andernach.



Die Radfahrerin befuhr den Schillerring auf dortigem Radweg in Fahrtrichtung der Berufsbildenden Schule, als sie von einer Frau mit langen dunklen Haaren in einem roten Kleinwagen überholt wurde.

Die Frau bog dann unvermittelt vor der Fahrerin nach rechts in die Stadionstraße ab, so dass die Fahrradfahrerin, eine Gefahrenbremsung durchführen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierbei kam sie zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt wurden.



Eventuelle Zeugen des Vorfalls und die Fahrerin des roten Kleinwagens werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell