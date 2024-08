Lahnstein

Verkehrsunfall mit verletzter E-Scooter Fahrerin

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Freitag, den 30.08.2024 ereignete sich gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße in Lahnstein.