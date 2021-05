Verkehrsunfall mit verletzter E-Bike-Fahrerin – Zeugenaufruf

Andernach: Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 69-jährige E-Bike-Fahrerin, den Radweg neben der Konrad-Adenauer-Alle.

Zu dieser Zeit wollte eine 68-jährige

Pkw-Fahrerin, vom Parkplatz im Bereich Geysir-Zentrum, auf die

Konrad-Adenauer-Allee auffahren. Die E-Bike Fahrerin führte auf Grund

dessen, an der Einmündung zum Parkplatz, ein Bremsmanöver durch,

hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich.

Zu einem Zusammenstoß zwischen dem E-Bike und dem Pkw kam es nicht.

Hinweise zum Verkehrsunfall werden an die Polizei Andernach, Tel.:

02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



