Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 12.02.2021, gegen 09.30 Uhr, wollte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Moselring aus kommend, in den Saarplatzkreisel einfahren.

Dabei übersah er einen 51-jähriger Radfahrer, der sich bereits in dem Kreisel befand. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, kam bei dem Zusammenstoß zu Fall. Er war ansprechbar und wurde mit multiplen Verletzungen (u.a. am Kopf) ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand leichter Lack- und Blechschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

- Führungszentrale -

Marita Simon, EPHK'in



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell