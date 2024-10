Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 05.10.2024, 14:30 Uhr, kam es auf der Hunsrückhöhenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Der 58jährige Mann aus der Eifel befuhr die L 214 von Boppard Buchholz in Richtung Emmelshausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rutschte er kurz hinter Buchholz in einer Kurve aus und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Nach ca. 40 Meter blieb er im Graben liegen. Der Fahrer war verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die L 214 war zeitweise gesperrt.



