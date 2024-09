Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Anzeige

Der 18-Jährige befuhr die B9 in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz nach dem Ortseingang Koblenz wollte er im stockenden Verkehr die Fahrzeuge zwischen dem rechten und linken Fahrstreifen überholen. Während er die Fahrbahnmitte befuhr, touchierte er leicht ein Auto auf der linken Spur und geriet ins Schleudern.



Sodann kollidierte er mit dem rechts fahrenden Lkw und stürzte unter den Auflieger. Der 18-Jährige erlitt in der Folge schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Aufgrund der zwischenzeitlichen Vollsperrung der B9 im Berufsverkehr, kam es zu größeren Staubildungen.



Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich darauf hin, dass die Rettungsgasse freigehalten und nicht zum schnelleren Fortkommen befahren werden darf. Gegen den Fahrer des Motorrads wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB eingeleitet.



