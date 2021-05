Verkehrsunfall mit umgekipptem Sattelzug

A 61, Bad Neuenahr Ahrweiler (ots) – Am Samstag, den 22.05.2021, gg. 04.00 h befuhr ein LKW mit Sattelauflieger die A 61 in Fahrtrichtung Köln.

Vor dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler kam der Fahrer, nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutl. Durch einen plötzlichen Schwächeanfall von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. In der Folge kippte der LKW samt Auflieger seitlich auf die Fahrbahn. Die A 61 war in Richtung Köln hierdurch vollständig blockiert. Der LKW war mit Obst und Gemüse beladen. Nach derzeitigem Stand wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich noch einige Stunden andauern. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sind auch die Autobahnmeisterei Mendig im Einsatz.



