Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer und schwer verletzter Sozia

Kettig kommend, in Rtg.

Koblenz. Nach derzeitigem Stand wechselte er vom rechten auf den

linken Fahrstreifen, hierbei kam es zu einer Berührung mit einem

anderen Pkw. Der Motorradfahrer und seine Sozia kamen hierbei zu

Fall.

Nach einer Erstversorgung wurde der junge Mann in ein nahe gelegenes

Krankenhaus verbracht, hier erlag er seinen schweren Verletzungen.

Die 17-jährige Sozia wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt

und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern aktuell an.

Der gesamte Sachschaden wird auf einen unteren 5-stelligen Betrag

beziffert.

Während der Unfallaufnahme war die B 9, in beide Richtungen, bis kurz

nach 18:00 Uhr voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Nachfragen für Presseorgane:

Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632-9210

pianderacnh@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell