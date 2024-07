Verkehrsunfall mit Tankfahrzeug in der Ortslage Dachsenhausen

Am frühen Abend, des 02.07.2024 gegen 18:00 Uhr, kam es in der Ortslage Dachsenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der Fahrer eines Pickup im Bereich der abknickenden Vorfahrt (Höhe Bürgerhaus Dachsenhausen)die abknickende Vorfahrtsstraße in gerader Richtung auf die Marktstraße zu verlassen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines vorfahrtsberechtigten Tankfahrzeuges, welches die Vorfahrtsstraße in Fahrtrichtung L333 befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht werden.



Der Fahrer des Pickups erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer des Pickups und der Fahrer des Tankfahrzeuges blieben unverletzt.



An der Unfallstelle austretende Betriebsstoffe mussten durch die eingesetzte Feuerwehr beseitigt werden.



Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.



