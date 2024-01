Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Montag, 22.01.2024 gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Busparkplatz im Industriegebiet Halsenbach.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa





Hierbei wurde eine 52-jährige männliche Person zwischen einem rollenden Bus und einem parkenden PKW eingequetscht. Hierbei erlitt die Person schwerste Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Grund für den Unfall ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.



Neben der Polizei, waren auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Emmelshausen im Einsatz.



