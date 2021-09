Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Am Samstag, dem 18.09.2021 kam es um 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Pedelec und dem eines Pkw in der Burgstraße in Dieblich.



Der 28jährige Fahrer des Pedelec befuhr den parallel zur Bundesstraße 49 verlaufenden Gehweg aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Cochem. Aus der Burgstraße kommend tastete sich lt. Zeugenangaben der 62jährige Fahrer eines Pkw BMW über den Gehweg in den Einmündungsbereich hinein. Der Fahrer des Pedelec kollidierte sodann mit der Beifahrertür des Pkw und wurde schwerverletzt. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1100 Euro.



