Verkehrsunfall mit Sachschaden und erheblichem Rückstau

A 3, AS Diez, FR Frankfurt (ots) – Am Mittwoch, dem 06.10.21 kam es gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem PKW und einem LKW auf der BAB 3 in FR Frankfurt in Höhe der AS Diez.