Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L335 – Vollsperrung notwendig

Der alleinbeteiligte LKW, eine Zugmaschine mit Auflieger, befuhr die L335 von Braubach kommend in Fahrtrichtung Dachsenhausen. Während der Fahrt verlor die Zugmaschine, aus bis dato nicht abschließend geklärter Ursache, den Auflieger. Der Auflieger geriet infolge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.



Bei dem Verkehrsunfall entstand lediglich Sachschaden am LKW bzw. Auflieger sowie der Leitplanke.



Eine Umleitung bzw. Ableitung des Verkehrs wurde für die Dauer der Unfallaufnahme / Bergungsarbeiten eingerichtet und dauert aktuell (Stand 21.40 Uhr) noch an.



