Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Am 16.04.2021, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Hohenzollernstraße in Höhe Neverstraße im Gegenverkehr zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw.

Der Pkw, der aus Richtung Mainzer Straße kam, wurde durch den Aufprall nach rechts abgelenkt und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Linienbus. Der Fahrer des Pkw wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Da die Beteiligten unterschiedliche Aussagen hinsichtlich der Unfallursache machten, bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen?



Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Polizeiinspektion 1 unter der Tel.Nr.: 0261/103-2510 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de



