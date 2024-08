Verkehrsunfall mit Personenschaden. Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Am heutigen späten Vormittag, 11:10 Uhr ereignete sich auf der L 162 / K 57 – Einmündungsbereich zur ehemaligen Jugendherberge Sargenroth ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW.

Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Der unfallverursachende PKW entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen, insbesondere der Radfahrerin Hilfe zu leisten und die Rettungskräfte zu verständigen.

Bei dem betreffenden PKW soll es sich möglicherweise um ein silbern oder anthrazitfarbenes Fahrzeug handeln.



Wer hat daher zum Unfallzeitpunkt die Örtlichkeit befahren oder kann eventuell bei einem , im näheren Umfeld voraus,- oder nachfolgendem entsprechenden Fahrzeug Auffälligkeiten in der Fahrweise benennen.



Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 06761-9210 an die Polizeiinspektion Simmern erbeten.



