Verkehrsunfall mit Personenschaden – Sattelzugmaschine mit Gülletransporter kippt um

Beim Linksabbiegen kippte eine mit Gülle beladene Sattelzugmaschine mit Auflieger als Tankwagen um und blieb in einer angrenzenden Hofeinfahrt auf der Seite liegen.

Aufgrund der andauernden Bergungsarbeiten ist die Ortsdurchfahrt der K52 in Altweidelbach bis auf Weiteres vollgesperrt.



