Verkehrsunfall mit Personenschaden (leichtverletzt)

Am 18.03.2024, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Straße Westallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der PKW-Fahrer beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden und bevorrechtigten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde beim Verkehrsunfall leichtverletzt und kam zur

Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus. Am Fahrrad sowie am beteiligten PKW entstand Sachschaden. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen / zu

leichtem Rückstau.



