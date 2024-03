Verkehrsunfall mit Personenschaden (leichtverletzt)

Am 18.03.2024, gegen 08:30 Uhr, kam es an der Anschlussstelle B42 / Abfahrt Niederlahnstein, von Koblenz kommend in Fahrtrichtung Lahnstein, zu einem Verkehrsunfall mit einem Krad (Motorrad).

Der alleinbeteiligte Kradfahrer kam nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der Kradfahrer wurde beim Verkehrsunfall leichtverletzt und kam zur Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen / zu leichtem Rückstau.



