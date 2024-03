Lahnstein

Verkehrsunfall mit Personenschaden (leichtverletzt)

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 03.03.2024, gegen 15:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Wilhelmstraße / Frühmesserstraße in Lahnstein zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.