Verkehrsunfall mit Personenschaden, kurzzeitige Vollsperrung der BAB 3 aufgrund Landung des Rettungshubschraubers

BAB 3, Gem. Oberhaid (ots) – Am Freitag, 06.10.2023 gegen 11:25 Uhr, kam es auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Frankfurt, auf Höhe des Kilometers 75,500, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Dabei wurden zwei Fahrzeugführerinnen und zwei Beifahrer leicht verletzt. Da zwecks weiterer medizinischer Abklärung ein Notarzt notwendig war, wurde dieser mittels Rettungshubschrauber vor Ort gebracht. Hierfür musste die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt für eine Dauer von ca. 15 Minuten vollgesperrt werden. Zwei Personen wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Aufgrund des Verkehrsunfall kam zu einer ca. 10 km langen Staubildung.



