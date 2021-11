Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 3

Heute kam es gegen 10:38 Uhr auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe der Anschlussstelle Bad Honnef Linz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Wahrscheinlich fuhr ein Fahrzeug einem anderen aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstands hinten auf. Hierdurch wurde das auffahrende Fahrzeug in den Grünstreifen abgewiesen, wo es sich überschlug. Eine Unfallbeteiligte Verkehrsteilnehmerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



