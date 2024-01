Am Mittwoch, den 24.01.2024, kam es gegen 16:40 Uhr am Ortseingang Kruft zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa



Ein junger E-Scooter Fahrer beabsichtigte, die Alte Chaussee zu überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten PKW und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, ohne diesem die Vorfahrt zu gewähren. Mittig im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der E-Scooter Fahrer zu Fall kam und schwere Verletzungen davontrug. Der E-Scooter Fahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Alte Chaussee musste zur Unfallaufnahme für drei Stunden vollständig gesperrt werden.



