Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am heutigen Freitag, den 24.11.2023, ereignete sich in den frühen Abendstunden gegen 17:02 Uhr im Bereich der Ampelkreuzung der L121 / K65 (auf der Strecke zwischen dem Industriegebiet Koblenz und dem Industriegebiet Mülheim-Kärlich) ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Beim Linksabbiegen übersah die 21-Jährige PKW-Fahrerin einen entgegenkommenden bevorrechtigten PKW, sodass es mittig im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle fünf Insassen beider Fahrzeuge mit leichten Verletzungen in Form von Prellungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt.



Bedingt durch die im Kreuzungsbereich verunfallten, nicht mehr fahrbereiten PKW kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Leider mussten die eingesetzten Beamten auf Grund der Einschränkungen bei einer Vielzahl von Verkehrsteilnehmern erhebliches verkehrsrechtliches Fehlverhalten in Form von gefährlichen Wendemanövern, Fahrten entgegen der Fahrtrichtung und Missachtung der Zeichen und Weisungen der Beamten feststellen. Bei aufklärenden Gesprächen zeigten sich leider nicht alle der betroffenen Personen

hinsichtlich der Gefährlichkeit ihres Fehlverhaltens einsichtig. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren hinsichtlich der Verstöße eingeleitet.



