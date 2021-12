Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 17.12.2021, gegen 17:20 Uhr, kam es in Lahnstein an der Einmündung Johannesstraße/Brückenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer.

Der bevorrechtigte Radfahrer wurde vom PKW touchiert. Der Radfahrer stürzte infolge zu Boden und zog sich Verletzungen an Kopf und Fuß zu. Der Radfahrer wurde zwecks ärztlicher Versorgung in eine Koblenzer Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 0261-9130

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell