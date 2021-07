Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auf der BAB3 (Fahrtrichtung Frankfurt), zwischen den Anschlussstellen Montabaur und Diez habe sich ein PKW mehrfach überschlagen und sei auf dem Seitenstreifen auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Der 41 jährige Fahrer des PKW wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die BAB3 war in Fahrtrichtung Köln für die Dauer von ca. 30 Minuten voll gesperrt. Die Staulänge betrug zeitweise bis zu 5 Kilometer.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Folgeermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer aus Nordrhein-Westfalen während der Fahrt durch die Benutzung seines Mobiltelefons die Kontrolle über seinen PKW verloren hatte. Zudem besaß seine kongolesische Fahrerlaubnis in Deutschland keine Gültigkeit mehr.

Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt.



