Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach ersten Ermittlungen befuhr eine Pkw-Fahrerin die B50 von Kirchberg in FR Simmern. In Höhe von Schönborn kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts in den Graben und Überschlag sich dabei.

Die Frau und ihre beiden Kinder (6 und 12 Jahre) wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die B50 für ca. eine Stunde einspurig gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Simmern, das DRK, die Straßenmeisterei Simmern und die Polizei.



