Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Fahrzeuginsassen...

Am 26.01.2022 um 20:09 Uhr ereignete sich an der Einmündung der L121 (Carl-Zeiss-Straße) und August-Thyssen-Straße ein Verkehrsunfall bei dem zwei PKW zusammenstießen und dabei insgesamt 7 Insassen verletzt wurden.





An der Einmündung befindet sich eine Ampelanlage. Ein mit fünf Personen besetzter PKW befuhr die L 121 aus Richtung Koblenz kommend in Richtung Mülheim-Kärlich. Ein mit zwei Personen besetzter PKW befuhr die August-Thyssen-Straße und beabsichtige nach links auf die L 121 abzubiegen.



Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei wurden alle Insassen der Fahrzeuge verletzt. Über die Schwere der Verletzungen können derzeit keine Abgaben gemacht werden.

Fünf Insassen wurden zur weiteren Untersuchrungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden PKW entstand Totalschaden, die Fahrbahn wurde komplett blockiert und musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.



Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob das „Rotlicht“ der Ampel missachtet wurde.



