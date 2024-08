Verkehrsunfall mit LKW auf der B9

Am Dienstag, den 27.08.2024 hat sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 in FR Bonn zwischen Mülheim-Kärlich und Kettig ereignet.

Dabei befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelauflieger den rechten Fahrstreifen der B9. Auf diesem Fahrstreifen wurde zu dieser Zeit eine Arbeitsstelle eingerichtet. Der rechte Fahrstreifen war bereits mittels Lkw mit Warnleitanhänger gesperrt worden. Aufgrund von Unachtsamkeit übersah der Lkw-Fahrer den Warnleitanhänger und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer des Absperr-Lkw leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 50.000 Euro belaufen. Für die Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst abgeschleppt.



