Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 06:50 Uhr

Am Freitag, den 02.10.2020, befuhr ein 19-jähriger aus Lahnstein die Brunnenstraße in Braubach.

Auf Grund Unachtsamkeit, gepaart mit mangelnder Fahrpraxis, übersah er das dortige Baufeld. In diesem war die gesamte Fahrbahn abgefräst. Der Fahrzeugführer kollidierte mit einem dadurch freigelegten Betonschacht des Abwasserkanals. Durch den Aufprall wird die Beifahrerin leicht verletzt und muss sich im Krankenhaus untersuchen lassen. Der PKW musste im Anschluss auf Grund der massiven Schäden abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



